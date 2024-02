'Zelf verantwoordelijkheid pakken en met andere druk naar het sportpark'

Host Stijn Steenhuis bespreekt een aantal opmerkelijke transfers. Zo verlaat ballenvanger Stan Meekhof vv Hoogeveen. De jonge doelman die een paar seizoenen geleden plots doorbrak in het blauw stapt over naar vv Staphorst. Jay Doldersum van SC Elim zoekt zijn heil bij vv Noordscheschut en Tapmahoe Sopacua verruilt ACV voor HHC. "Bij die transfer heb ik geen rol gespeeld", lacht Van Oosten.

Sidekick Meijers gaat in op de actualiteit. Zo is vv Wapserveen van de laatste plaats af in 5A door een verdienstelijk gelijkspel tegen Giethoorn. Ook passeert een springende Oegandese versnapering de revue, wordt de nieuwe trainer van vv GOMOS mogelijk bekend en vertelt Van Oosten of hij ooit terugkeert bij zijn CEC. Oftewel: de Onze Club Podcast van deze week gaat alle kanten op.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. De app telt inmiddels meer dan tachtig leden uit het Drentse amateurvoetbal. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

