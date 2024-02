'Clubman' Max Malestein keert terug in selectie van DOS'46

Na een afwezigheid van een jaar keert 'clubman' Max Malestein volgend seizoen terug in de selectie van korfbalclub DOS'46 in Nijeveen. Eind vorig seizoen stopte hij juist nog, omdat hij zijn privéleven niet meer kon combineren met het korfballen op het hoogste niveau.

Inmiddels zijn er de nodige dingen veranderd in het leven van Malestein, waardoor hij toch weer de keuze heeft gemaakt om met het eerste team van DOS'46 actief te zijn in de Korfbal League.

"Door een andere baan van mijn vrouw Mariska is de situatie met de kinderen een stuk makkelijker te regelen. Plus dat we de bouw van ons huis achter ons hebben. Er is weer volop tijd om bij DOS'46/VDK Groep te doen wat ik leuk vind. Ik kijk er enorm naar uit om weer in het mooiste shirt van Nederland te spelen en daarmee de strijd aan te gaan met de top van de Korfbal League."