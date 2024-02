vv Hoogeveen blijft in degradatiezone na nederlaag tegen stuntploeg Hercules

VOETBAL - Na drie zeges op rij had vv Hoogeveen zich vanavond naar de veilige 14e plaats kunnen spelen in de Derde Divisie, maar het inhaalduel tegen Hercules uit Utrecht ging met 0-2 verloren.

Verdiende nederlaag

De zege van de bezoekers, die dit seizoen voor één van grootste bekerstunts uit de voetbalhistorie zorgden door Ajax te verslaan, was terecht. Toch kreeg Hoogeveen in de eerste helft zeker wel kansen. Jeroen Kamphuis en Jim Veltmaat waren dichtbij succes, maar de grootste kans was vlak voor rust voor Emil Bijlsma. De middenvelder schoot net voorlangs. In de extra tijd van de eerste helft kwamen de bezoekers op voorsprong, nadat Bjorn Klaassens een overtreding maakte op Jordi Paulina en scheidsrechter Paarhuis voor een strafschop floot. Oussama Lahri, die onlangs in het verloren bekerduel tegen Cambuur nog twee keer scoorde, schoot vanaf elf meter raak: 0-1.