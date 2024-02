Fred Grim: 'In het leven krijg je ook weleens een klap, maar het gaat erom hoe je een dag later opstaat'

VOETBAL - Beëindigt FC Emmen vrijdag een reeks van acht duels waarin het één punt pakte op bezoek bij Roda JC? Als het aan FC Emmen-trainer Fred Grim ligt, zijn de voorwaarden daar voor aanwezig. Wel stond hij in zijn perspraatje nog even stil bij het verloren duel tegen Jong PSV van vrijdag.

De thuisploeg kwam door een prachtige treffer op voorsprong, waarna een aantal Emmenaren het even even helemaal kwijt was en de thuisclub ook de 2-0 maakte. "Het zou weleens prettig zijn als wij een onmogelijke goal maken of dat een schot, waarvan iedereen denkt dat-ie over gaat, in de kruising vliegt."

"Ik zeg ook altijd dat je zoiets moet afdwingen, maar ik kan ook niet zeggen dat Jong PSV die goal afdwong. We zaten de beelden te bekijken en toen hoorden we de verslaggever zeggen dat het zijn eerste schot op doel was en zijn eerste treffer van het seizoen. Tja, maar het gebeurt uitgerekend wel tegen ons."

De wil, mentale weerbaarheid, strijd en passie

Gelukkig wacht voor FC Emmen een nieuwe speelronde met nieuwe kansen, al is het duel tegen Roda JC gezien de stand en zeker gelet op de huidige vorm van de Drentse club een zeer pittige.

"We kunnen onze borst natmaken, maar er liggen ook zeer zeker kansen voor ons. Daar ben ik van overtuigd", aldus Grim, die deze week tijdens de besprekingen en trainingen een beroep doet op de wil, mentale weerbaarheid, strijdvaardigheid en passie van zijn spelers.

"Ik heb ook tegen die gasten gezegd dat het in het leven ook weleens tegenzit. Dan krijg je een klap op je kop en ga je naar de grond, maar dan gaat het erom hoe je een dag later weer opstaat."

'Ik moet zorgen dat ik het uitstraal en de jongens overtuig'

"Bij sommige spelers kun je man en paard noemen en bij andere spelers, die wat meer gebukt gaan onder de huidige situatie, probeer je juist opbeurend te zijn", gaat Grim verder.

"Ik moet ervoor zorgen dat ik het uitstraal dat de jongens overtuig. Of het begin van de tweede helft bij Jong PSV me dan een goed gevoel geeft dat ik ze nog weet te bereiken? Ik heb niet het gevoel dat dat ooit het probleem is geweest", vindt hij.

"Als je ziet hoe de groep arbeid levert, met elkaar omgaat en luistert, dan heb ik geen klachten. Het gaat er veel meer om hoe we ons weerbaarder kunnen opstellen."

Dubbelrol

Een serie nederlagen zorgt bij elke club, en dat is in Emmen niet anders, voor discussies en onvrede. Ook bij supporters en analisten. Zo had Jan Hoekstra zijn langste tijd onder de lat wel gehad en was ook spits Piotr Parzyszek rijp voor een wissel. Ook Grim zelf kreeg de nodige kritiek en dan vooral over zijn dubbelrol als trainer en technisch manager.

Als iets in mijn beleving hout snijdt, dan denk ik daar zeker over na. Maar ik weet dat ik alle tijd, buiten het coachen om, in de club stop. En ik vind nog steeds dat we als club goed uit de transferwindow zijn gekomen. Natuurlijk zijn we spelers kwijtgeraakt, maar alles is in het belang van de club", benadrukt Grim.

"Of ik op dit moment ook al enorm bezig ben met volgend seizoen? Ik wil ook nu presteren, laat dat duidelijk zijn. Maar om ook volgend seizoen te presteren en om in de toekomst hier betaald voetbal te spelen, dan moet ik wel verder kijken, ja."