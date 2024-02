Peize na strafschoppen langs FC Meppel in beker: droomseizoen duurt voort

VOETBAL - De eerste kwartfinalist in de strijd om de noordelijke districtsbeker is Peize. De formatie van trainer Elte Hofman had het op eigen veld heel lastig met FC Meppel, maar won de strafschoppenserie (5-4) die een beslissing moest brengen nadat het na negentig minuten 1-1 was geworden.

Door de zege blijft Peize ongeslagen dit seizoen, zowel in beker- als competitieverband. De koploper van de zondag 3e klasse B versloeg op weg naar het duel van vanavond eerder al de eersteklassers Jubbega en GVAV-Rapiditas. Als Peize nog één bekerronde weet door te komen, dan verzekert de club zich van het spelen van de voorronde in het grote KNVB-bekertoernooi komend seizoen.

Danny Kregel de held, Junior Miguel de schlemiel

Held van de avond werd routinier Danny Kregel. De oudste speler op het veld schoot de laatste strafschop van het foutloze Peize raak. Junior Miguel werd de schlemiel van de avond. De spits van de bezoekers scoorde vlak voor tijd weliswaar de gelijkmaker uit een strafschop, maar in de strafschoppenserie was hij de enige die miste. Saillant detail: ook afgelopen zaterdag miste Miguel al een penalty, in het verloren competitieduel tegen SC Rouveen.

FC Meppel beter, Peize de kansen en de goal

Op het bijveld van Peize (het hoofdveld ligt er al een tijdje uit vanwege nieuwbouw van de accommodatie) had FC Meppel over het geheel genomen het betere van het spel, al dekt de term 'minder slecht' meer de lading. Toch waren de beste kansen, zeker voor rust, voor de thuisploeg.

Na een kleine twintig minuten was de eerste echte kans meteen raak. Een voorzet van Daan van der Veen werd afgerond door Ivar Cats: 1-0. Clubtopscorer Maurijn Timmer had vijf minuten voor rust de 2-0 op zijn schoen na een fout van Lard Kwant, maar Meppel-doelman Bouke Scholtens redde prima. In de extra tijd van de eerste helft was ook de derde grote kans voor Peize, maar Cats verzuimde zijn tweede van de avond te maken.

Zonder Fidom, Schonewille en Broers

Na rust waren de beste kansen voor de groen-witten, die het nieuwe jaar slecht zijn begonnen. De nummer vijf van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi verloor niet alleen de koppositie in de zaterdag 3e klasse D, het verloor ook drie belangrijke krachten en vooral doelpunten. Camiel Fidom en Luca Broers (samen goed voor 16 van de 36 treffers in de competitie) waren net als Robert Schonewille (geblesseerd) toeschouwers in Peize.

Junior Miguel, Mick van Laere en vooral Remco van Keulen kregen prima kansen op de gelijkmaker, maar scoorden niet. Aan de andere kant was het uit een van de spaarzame counters wel bijna raak, maar Timmer schoot via Scholtens net over.

Terechte gelijkmaker

Vijf minuten voor tijd viel dan toch de terechte gelijkmaker, na een overtreding op de doorgebroken Jason Gelmers. Scheidsrechter Krijgsheld wees terecht naar de stip en Junior Miguel voltrok daar nog wel het vonnis: 1-1. Een kwartiertje later koos hij voor dezelfde hoek, maar raakte hij de paal en was het dus aan good-old Danny Kregel om de Peizenaren een ronde verder te schieten en dat deed hij.