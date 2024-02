Wordt Joop Gall de nieuwe trainer van GOMOS?

VOETBAL - Joop Gall staat mogelijk aan de vooravond van zijn tweede klus als hoofdtrainer in Drenthe. De 60-jarige Groninger, die drie seizoenen werkzaam was bij FC Emmen, is de voornaamste kandidaat bij GOMOS.

De zondagtweedeklasser uit Norg wordt nu nog getraind door Bas Veldman, maar die heeft onlangs aangegeven zijn eenjarige contract na dit seizoen niet te verlengen. De andere kandidaat die wordt genoemd is Bernd van Bolhuis, de Winschoter die nu voor het tweede jaar trainer is van eersteklasser VKW in Westerbork

Geen betaald voetbal-ambities meer

Gall, die bezig is aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer van eersteklasser Jubbega, heeft zijn betaald voetbal-ambities in de ijskast gestopt. Hij wees vorig jaar nog twee Aziatische clubs af. Ook werd hij een jaar geleden, in het dramatische seizoen van FC Groningen, door verschillende mensen genoemd als mogelijke interim-coach bij de 'Trots van het Noorden', maar de clubleiding besloot tot het einde van het seizoen verder te gaan met Dennis van der Ree.

Palmares

Gall was in het verleden onder meer assistent-trainer van FC Groningen en hoofdtrainer bij BV Veendam en FC Emmen. Als voetballer kwam Gall in actie voor FC Groningen, BV Veendam en sc Heerenveen. De afgelopen jaren werkte hij als trainer in China en Indonesië.

Mogelijk vierde amateurclub