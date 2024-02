Overstap trainer Gall naar GOMOS ketst af, club schakelt door

De zondagtweedeklasser is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach omdat Veldman na dit seizoen vertrekt. Na het afhaken van Gall lijkt Bernd van Bolhuis, nu trainer van eersteklasser VKW in Westerbork, de meest voor de hand liggende optie voor het hoofdtrainerschap.

Hoofdtrainerschap FC Groningen ketste af

Gall, die bezig is aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer van eersteklasser Jubbega, heeft zijn betaald voetbal-ambities in de ijskast gestopt. Hij wees vorig jaar nog twee Aziatische clubs af.

Voetballer Gall

Gall was in het verleden onder meer assistent-trainer van FC Groningen en hoofdtrainer bij BV Veendam en FC Emmen. Als voetballer kwam Gall in actie voor FC Groningen, BV Veendam en sc Heerenveen. De afgelopen jaren werkte hij als trainer in China en Indonesië.