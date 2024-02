VKW-trainer Van Bolhuis keert terug bij GOMOS

De Winschoter keert daarmee terug op het oude nest, want van 2010 tot en met 2012 stond hij ook al aan het roer bij GOMOS. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de toenmalig derdeklasser via de nacompetitie. In zijn tweede jaar volgde degradatie.

VKW behoeden voor tweede degradatie

Eerder was Van Bolhuis al werkzaam bij Helpman, WVV, Noordster, Be Quick 1887 (assistent-trainer) en Musselkanaal. In zijn eerste jaar bij zijn huidige club VKW degradeerde Van Bolhuis uit de Vierde Divisie en ook dit jaar gaat het allesbehalve gemakkelijk in de 1e klasse. Maar mede door zeges op Oranje Nassau en WVV (na de winterstop) is de hoop op handhaving gegroeid in Westerbork.