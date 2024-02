Extra aanvaller voor FC Emmen: Maarten Pouwels tekent tot het einde van het seizoen

VOETBAL - Of hij morgen meteen mee kan met FC Emmen naar Kerkrade voor het duel tegen Roda JC is twijfelachtig, maar Maarten Pouwels heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een half jaar bij de Drentse club.

De 25-jarige Dalfsenaar traint inmiddels al twee weken mee, nadat hij in november zijn contract liet ontbinden bij Louisville City, uitkomend op het tweede niveau in Amerika (de USL Championship).

Het enige wat zijn entree in de hoofdmacht van FC Emmen nog in de weg staat is de vrijgave van zijn voormalige club.

Zes jaar geleden nog tegen SVV'04, Dalen, Weerdinge en Sleen

Pouwels speelde zes jaar geleden nog voor de plaatselijke sportvereniging in zijn geboortedorp Dalfsen tegen clubs als SVV'04, Dalen, Weerdinge en Sleen. Het was Go Ahead Eagles dat hem oppikte en wegkaapte voor de neus van FC Twente.

Het begin in Deventer was spectaculair. Hij werd razendsnel publiekslieveling, maar later moest hij zich meer en meer tevreden stellen met een rol als pinchhitter. In totaal speelde de aanvaller 37 wedstrijden voor de Eagles, waarin hij zevenmaal trefzeker was en voor vier assists zorgde.

Cambuur en Almere City FC

Na twee seizoenen maakte Pouwels de overstap naar SC Cambuur. Met de club uit Leeuwarden promoveerde hij in het seizoen 2020/2021 naar de eredivisie. Kort na de promotie verhuisde Pouwels naar Almere City FC, waar trainer Gertjan Verbeek grootse plannen had met hem. Hij tekende er een contract tot de zomer van dit jaar. Het werd allesbehalve een succes. De resultaten vielen tegen en Verbeek werd al redelijk snel ontslagen. Desondanks speelde Pouwels veel in zijn eerste jaar. Hij kwam tot 34 optredens en 7 goals.

Louisville City