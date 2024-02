Tom Egberink op weg naar vierde Paralympics: "Hij vreet nog steeds de lijnen op"

ROLSTOELTENNIS - Wat kan rolstoeltennisser Tom Egberink uit Dalen tijdens zijn vierde Paralympics? Drie jaar geleden in Tokio verraste hij met zilver in het enkelspel en brons in de dubbel. volgens zijn persoonlijke trainer Wilco Veltien zit er nog altijd veel vuur in de 31-jarige Egberink om te presteren.

"Hij is heel eigenwijs, weet goed wat hij wil en dat is heel goed", zegt Veltien. "In trainersjargon zeggen we dan: 'hij vreet de lijnen op', hij is een knetterharde werker. En fysiek is hij topfit dus ik denk dat er nog heel wat inzit."

Egberink werd geboren zonder bovenbeen. Op die plek zit zijn onderbeen. En het voetje dat daaraan vast zat, is op z'n negende geamputeerd. In het dagelijks leven loopt hij veel met een prothese en pakt hij alleen voor langere afstanden de rolstoel. Maar voor z'n sport is hij wel helemaal aangewezen op z'n stoel.

Moeizaam seizoen

Als hij in Nederland is, traint hij twee dagen per week in Sneek met Veltien als privétrainer. De andere drie dagen is hij op het tennispark van de tennisbond in Amstelveen te vinden. Na een moeizaam seizoen is de 31-jarig Drent teruggezakt naar de tiende plaats op de wereldranglijst.

Egberink kampte met de naweeën van een vingerblessure en moest voor de zoveelste keer aan z'n elleboog worden behandeld. Een terugkerend probleem waar hij al zes keer voor onder het mes ging. Maar de Dalenaar denkt wel te weten hoe hij z'n elleboog tot Parijs kan sparen. "Ik moet niet op zachte gravelbanen spelen. Hardcourt is het beste maar harde gravel is ook goed. Als je dat een beetje goed verdeelt richting Parijs, dan denk ik dat dat prima te doen is."

Vader

Daarnaast werd Egberink na de Paralympics van Tokio voor het eerst vader van een dochter, Lynn. Een half jaar geleden kwam daar zusje Yuna bij. En aangezien hij voor zijn sport wekenlang van huis is en de hele wereld over reist, is dat wel even wennen. Maar het leert hem, volgens zijn vriendin Shirley, ook beter relativeren.

"Normaal gesproken als hij verloren had hoefde niemand bij hem in de buurt te komen, dan moest hij even afkoelen. Maar als ik nu met de kinderen langskom geeft hem dat hem ook wel een fijn gevoel. Dus dat is dan ook een hele goede afleiding."

Nieuwe rolstoel

Wat nog wel een zorgenkindje is richting de Paralympics is het materiaal. Omdat z'n oude rolstoel al negen jaar oud is, speelde Egberink afgelopen seizoen in een nieuwe stoel. Maar dat was geen succes. Hij koos ervoor om z'n oude rolstoel weer uit de schuur bij z'n moeder in Dalen te halen en daar speelt hij nu zijn wedstrijden weer in. Maar of de 'oude' stoel Parijs gaat halen, is nog maar de vraag.

"Ik merkte dat in die nieuwe stoel de slagen niet goed doorkwamen, terwijl dat normaal m'n kracht is", vertelt Egberink. "M'n oude stoel wordt door de fabrikant niet meer geleverd, dus ik ben wel op zoek naar een nieuwe. Dat is een hele uitdaging in het jaar van de Paralympics. Ik wil gewoon niet iets anders dan dat ik nu heb."

'Door m'n handicap heb ik de hele wereld gezien'

Met z'n gezinsgeluk en z'n sportieve ambities lacht het leven Egberink toe en eigenlijk heeft hij maar weinig momenten dat hij écht baalt van z'n handicap. "Ik ben er inmiddels zo aan gewend. En als ik deze handicap niet had gehad, had ik de hele wereld niet gezien. Dat besef ik me ook wel."