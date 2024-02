Vicente Besuijen wil FC Emmen weer energie geven: 'Gewoon schijt hebben en lekker voetballen'

VOETBAL - Keihard trainen, beelden bekijken, elkaar de waarheid vertellen en vervolgens weer bikkelhard trainen. Het zijn de kreten die je vaak hoort bij clubs waar het een tijdje niet loopt, al worden ook regelmatig juist hele andere suggesties opgeworpen. Een dagje juist niet voetballen, maar paintballen is inmiddels ook al een klassieker. Maar wie het interview met Vicente Besuijen bekijkt kan bijna niet anders concluderen dat je voor wat optimisme het best bij de huurling van Aberdeen kan aankloppen.

"Natuurlijk is het balen dat we een aantal duels achter elkaar hebben verloren. Dat past ook helemaal niet bij deze grote club. Het is gewoon even de situatie waarin we nu zitten, maar daar komen we uit. Het komt goed", klinkt de aanvaller overtuigend.

Ziek

Besuijen maakte in zijn openingsduel tegen FC Eindhoven (1-1) een sterke indruk, maar kon vorige week in het verloren duel bij Jong PSV geen potten breken. Sterker nog, de flankspeler moest al vroeg naar de kant. "Ik was ziek. Of ik achteraf niet had moeten starten? Tja, dat is altijd achteraf. Ik wilde heel graag en hoopte dat ik erdoorheen zou komen, maar dat lukte niet. Inmiddels ben ik weer fit en hoop ik de lijn van de eerste wedstrijd weer door te trekken."

'We moeten gewoon schijt hebben en lekker gaan ballen'