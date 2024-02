Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers weer een competitieronde op het programma, alhoewel niet alle clubs dit weekend in actie komen. Bekijk hier of en tegen wie je favoriet club vandaag moet spelen.

ACV uit naar Noordwijk

ACV is na de nederlaag van vorige week tegen HHC Hardenberg gezakt naar de zesde plek in de 2e divisie. De ploeg van trainer Ruud Jalving heeft 35 punten uit 21 wedstrijden. De Assenaren spelen vanmiddag een uitwedstrijd tegen Noordwijk. Die ploeg heeft, na 21 duels, 26 punten en staat elfde.

Hoogeveen ontvangt Harkemase Boys

Hoogeveen ontvangt vanavond, om 18:00 uur, Harkemase Boys. Na drie overwinning op rij verloren de mannen van trainer Stef Lamberink afgelopen dinsdag van bekersensatie Hercules. Een overwinning tegen de Friezen is, in de strijd om directe handhaving, belangrijk. Hoogeveen staat vijftiende in de 3e divisie A en moet nog een plekje stijgen om op een veilige plek te staan.