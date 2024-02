Vrouwen rijden Ronde van Drenthe, ondanks wegvallen politie-inzet

WIELRENNEN - Hoewel de politie geen wielerkoersen meer begeleidt in Noord-Nederland, rijden de vrouwelijke profs ook dit jaar de Ronde van Drenthe. De organisatie heeft vijf lokale rondes rond de VAM-berg uitgetekend, waar vrijwilligers de wedstrijd in goede banen moeten leiden. Ook de Drentse Acht van Westerveld kan via zo'n alternatief doorgaan.

In voorgaande jaren doorkruiste de Women's WorldTour Ronde van Drenthe een groot deel van de provincie. Omdat de politie weigert motoragenten ter beschikking te stellen, kan niet meer op de openbare weg worden gereden. De organisatie heeft daarom gekozen voor een start in Beilen, waarna de kortste weg naar de VAM-berg wordt gepakt.

'Past niet bij de uitstraling van het wielermonument'

De organisatie betreurt dat het noodgedwongen moet uitwijken naar lokale rondes. "Er gaat gekoerst worden maar wel op een manier die eigenlijk niet past bij de uitstraling van het wielermonument de Ronde van Drenthe."

De vrouwen rijden vijf rondes van 29 kilometer, waarin de asfaltberg zes keer wordt aangedaan. De bedoeling is dat het 'Dak van Drenthe', met 63 hoogtemeters, in het parcours wordt opgenomen, mits de weersomstandigheden meewerken. Ook de finish ligt op de VAM-berg, na 158 kilometer.

'Veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd'

Volgens Jan Zwiers, burgemeester van Midden-Drenthe, is het een 'hele uitdaging' om een wielerkoers zonder politie-inzet te organiseren. "We hebben nu een mooi parcours opgezet, waarbij we er goed op hebben gelet dat de veiligheid van de renners en bezoekers zoveel mogelijk gegarandeerd is."

In de week van de Ronde van Drenthe staat traditiegetrouw de Acht van Westerveld op het programma. Ook deze klassieker heeft, dankzij de weggevallen politie-inzet, een verandering moeten ondergaan.

Net als de Ronde van Drenthe wordt vooral over een lokaal parcours gereden, dat volledig is afgezet. De omloop is 16 kilometer lang en passeert de buurtschappen Ansen en Oosteinde. De vrouwen rijden in totaal zeven rondjes.

Mogelijk laatste editie?

Dat de organisatie met handen en voeten is gebonden, frustreert organisator Femmy van Issum: "Op een gegeven moment is de maat ook wel een keer vol. Het is bijna niet meer te doen om in Nederland een wielerwedstrijd te organiseren. Vrijwilligers haken af omdat ze er helemaal klaar mee zijn. Na dit wielerweekend willen we een stevige evaluatie met alle betrokken partijen zoals gemeenten en provincie. Dit gaan we zo niet nog een keer doen."

De Women's WorldTour Ronde van Drenthe wordt dit jaar op zondag 10 maart verreden, daags na de Acht van Westerveld.