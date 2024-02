FC Emmen is dicht bij zege in Kerkrade, maar geeft punten dramatisch cadeau

VOETBAL - Wat was FC Emmen dicht bij de eerste zege sinds 27 november van het vorig jaar. Zes minuten blessuretijd in Kerkrade bleken echter voldoende voor Roda JC om de Drentse ploeg alsnog de volgende klap op de kin te geven: 3-2.

Door de nederlaag blijft FC Emmen weliswaar twaalfde, maar is het gat naar de play-offs is gegroeid naar vier punten. Roda JC is door de overwinning nummer twee ADO Den Haag voorbij, dat verloor bij koploper Willem II.

Twee wijzigingen

FC Emmen startte in het Parkstad Limburg Stadion met Jeff Hardeveld als linksback en Joey Konings in de punt van de aanval. Dat waren de enige twee nieuwelingen in de basisformatie van Fred Grim na de nederlaag van vorige week bij Jong PSV. Lorenzo Burnet en Piotr Parzyszek waren naar de bank verwezen.

Twee late goals

Na een gelijk opgaande beginfase nam Roda JC het heft stevig in handen. De 1-0 voorsprong in de 43e minuut was dan ook geen verrassing. Arjen van der Heide schoot via een Emmen-been raak, nadat de thuisploeg daarvoor al kansen had via Vaclav Sejk, Enrique Peña Zauner en Teun Bijleveld.

Volstrekt tegen de verhoudingen in schoot Mike te Wierik in blessuretijd van de eerste helft de gelijkmaker tegen de touwen. Het was voor de verdediger zijn eerste treffer in Drentse dienst.

Gouden wissels

Roda JC kreeg na rust de eerste grote kans, nadat Robin Schouten van afstand via doelman Calvin Raatsie nog naast schoot, maar Van der Heide zag zijn inzet op de paal belanden. De rebound was niet besteed aan Sejk. Daarna werd Emmen beter en beter. Konings (tot twee keer toe) was dichtbij de 1-2 en daarna had Landu de bezoekers op voorsprong moeten schieten. Uit een voorzet van Vicente Besuijen schoot de flankspeler echter over.

Daarna bracht Grim twee verse krachten: Ben Scholte en de van Almere City FC overgekomen Bradly van Hoeven. Die twee hadden de hoofdrol bij de terechte 1-2. Van Hoeven gaf de assist en Scholte ramde de bal hard en hoog achter Raatsie.

Blessuretijd

Het publiek in Kerkrade werd onrustiger en ontevredener. Het gefluit werd heviger naarmate de tijd vorderde, maar de zes minuten blessuretijd werden de redding voor de geelhemden. Of beter: de zes minuten werden Emmen - dat in de slotfase nog noodgedwongen Julius Dirksen en Lucas Bernadou moest wisselen - te machtig. Natuurlijk had Roda-trainer Bas Sibum al zijn aanvallende kaarten op tafel gegooid en kwam er ook wel wat druk, maar eigenlijk hield Emmen redelijk gemakkelijk stand. Totdat Jan Hoekstra een voorzet volledig verkeerd inschatte en een corner weggaf. Uit die corner kopte invaller Seydou Bangura volledig vrijstaand binnen.