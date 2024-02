Fred Grim: 'Wat heeft het voor zin om voor de camera individuen te noemen?'

VOETBAL - Uiteraard kwam het stoom uit z'n oren. Fred Grim was na de zoveelste klap, in Kerkrade waar Emmen in blessuretijd een 1-2 voorsprong volledig uit handen gaf, zwaar teleurgesteld. De trainer van de Drentse club vond de nederlaag onnodig. "Als het duel twee minuten korter had geduurd, hadden we hier gewonnen."

"Roda JC was na onze goede 1-2 van Ben Scholte vooral gefrustreerd en natuurlijk gingen ze opportunistisch spelen, maar we kwamen niet echt in de problemen. En dan geven we in de blessuretijd het toch nog compleet uit handen. We gaan twee keer in de fout bij voorzetten vanaf de zijkant. Daarmee doen we ons als individu, als team en als club enorm tekort."

Grim weigerde om spelers als zondebok aan te wijzen. "Dat doe ik in de kleedkamer wel. Wat heeft het voor zin om het hier voor de camera te doen? Natuurlijk worden er fouten gemaakt, want die gozer wordt eerst gedekt en kan later volledig vrij de 2-2 binnenkoppen."