Maikel Kieftenbeld: 'Dit had net het zetje kunnen zijn om het om te draaien'

VOETBAL - FC Emmen-captain Maikel Kieftenbeld vond dat zijn ploeg gisteravond meer had verdiend dan een uiterst pijnlijke nederlaag in de absolute slotfase van het duel in Kerkrade. Roda JC, de nieuwe nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie, draaide in blessuretijd de wedstrijd volledig om en won na een achterstand van 1-2 toch nog met 3-2.

"Dit had net het zetje kunnen zijn om het om te draaien", aldus Kieftenbeld. "En ik weet wel dat een eindstand altijd terecht is, ook omdat wij in de slotfase heel veel dingen niet goed doen. Maar deze ploeg heeft het zo nodig en ondanks dat dit weer een enorme dreun is probeer ik de jongens wel te overtuigen dat dit de manier is om het om te tij te keren."

De wil om te winnen was er, we kwamen in duels en hielpen elkaar'