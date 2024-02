Achilles 1894 en LTC in stadsderby in evenwicht

VOETBAL - Onder toeziend oog van burgemeester Marco Out eindigde de Asser stadsderby tussen Achilles 1894 en LTC vanmiddag in een 1-1 gelijkspel.

Trainer Niemer op wintersport

De thuisclub moest het doen zonder trainer Wilko Niemer die onlangs instapte als coach, maar de oefenmeester had al een wintersportvakantie geboekt en probeerde de wedstrijd vanuit de Alpen te volgen. Hij hoorde dat zijn ploeg in de eerste helft de beste kansen kreeg.

Na ruim een kwartier voetballen was Bram van de Lustgraaf dichtbij de 1-0, maar zijn kopbal werd vakkundig gekeerd door LTC-doelman Jelle van der Veen. Twaalf minuten later kon Van de Lustgraaf opnieuw koppen, maar dit keer ging zijn kopbal over. LTC werd in de beginfase nauwelijks gevaarlijk.