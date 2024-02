DZOH klimt naar tweede plek na gelijkspel tegen WVV

VOETBAL - De topper in de 1e Klasse J tussen DZOH en WVV kende geen winnaar. De 2-2 ruststand betekende direct de eindstand.

DZOH kende een vliegende start, want al na een kleine tien minuten brachten Joel Zweerink en Tom Hiemstra de thuisploeg aan de leiding, maar de voorsprong bleef niet lang overeind. Op slag van rust gooiden Thijs Hateboer en Ramon Kuiper aan de kant van WVV roet in het eten.

Daarmee leek er een spannende tweede helft in het verschiet. Beide ploegen bleven ook wel aan elkaar gewaagd, maar wisten het net niet meer te vinden. Een kwartier voor tijd incasseerde Max Alders rood, waardoor DZOH nog heel even met tien man verder moest, maar daarmee kwam het punt niet meer in gevaar.

Het gelijkspel was geen terechte afspiegeling van de wedstrijd vertelde trainer Karlo Meppelink na afloop. ''Tot het moment waarop WVV scoorde gaven we niets weg en je knippert een paar keer met je ogen en het staat gelijk. Ook met tien man kregen wij nog de beste kansen, dus ik sta hier wel een beetje met een zuur gevoel. We hadden gewoon kunnen winnen.''