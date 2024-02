Remontada ACV bij Noordwijk met hoofdrol voor invaller Bentum

VOETBAL - Het begin was dramatisch, maar na negentig minuten liep ACV toch juichend van het veld in Noordwijk. De Drentse topamateurclub versloeg de plaatselijke vv na een 2-0 achterstand halverwege. Een strafschop van Freddy Quispel en twee treffers van invaller Arnoud Bentum bezorgden de Asser club de 12e zege van het seizoen.

"We staan gewoon op 38 punten", aldus ACV-trainer Ruud Jalving na afloop. Voorafgaand aan dit seizoen zou de oefenmeester voor dat aantal blind getekend hebben, maar met nog 12 duels te spelen is plek 3 in de eindstand zelfs binnen bereik.

Stand aan kop

Koploper Spakenburg speelde met 2-2 gelijk tegen Katwijk en heeft 53 punten uit 21 duels. Quick Boys staat 2e met 43 uit 23, gevolgd door De Treffers met 42 uit 20 (de formatie uit Groesbeek speelt op dit moment tegen Scheveningen). Katwijk en ACV hebben 38 punten, maar Katwijk deed daar één duel minder over (21 om 22 wedstrijden).

ACV zwak uit de startblokken

ACV, logischerwijs zonder Bas Aalderink (hij scheurde vorige week zijn voorste kruisband in het kansloos verloren duel tegen HHC) en in tegenstelling tot een week geleden ook zonder Boy Spijkerman (bank) en Lars Dijk (blessure opgelopen op de training. Clubtopscorer Freddy Quispel startte in de basis en datzelfde gold voor Ibrahim Sillah en Niels Grevink.

Die drie, maar ook de andere acht spelers die een basisplek kregen van Jalving, begonnen uitermate slecht aan het duel op het kunstgras in Noordwijk. "We kwamen de afspraken niet na, zowel in balbezit als balverlies. Zij werden door ons te vaak gevaarlijk, terwijl we zelf tal van mogelijkheden om dreigend te worden om zeep hielpen", aldus de oefenmeester.

Een blunder in de opbouw, waarbij doelman Ramon Nijland en captain Luka Prljic elkaar in de problemen brachten, werd in de tweede minuut afgestraft door Emiel Wendt (1-0). Een kleine tien minuten hing de de 2-0 in de touwen. Rick Boyer werd vrij simpel gepasseerd door Lucas Coopmans (en werd ook niet geholpen door een ploeggenoot) die een perfecte voorzet afleverde op het hoofd van Toer Bouwman.

Zwikstra scoort niet

ACV herstelde zich enigszins na de twee snelle tikken, maar wist de ruimtes die voldoende werden geboden door de thuisclub (zeker aan de rechterkant) voor rust niet om te zetten in doelpunten. Tapmahoe Sopacua en Justin Mulder zagen hun eindpass mislukken en spits Giovanni Zwikstra stuitte in een één-op-één-situatie op doelman Lars Jansen.

Razendsnel 2-2

Hoe moeilijk het voor rust ging, hoe gemakkelijk ging dat in het begin van het tweede bedrijf. Binnen acht had ACV orde op zaken gesteld. Eerst mocht Freddy Quispel zijn tiende treffer van het seizoen maken vanaf de penaltystip na hands en kort daarna reageerde invaller Arnoud Bentum attent op een te korte terugspeelbal op doelman Jansen.

Bentum, die de niet fitte Zwikstra verving, was niet de enige die Jalving bracht aan het begin van de tweede helft. Ook Karim Bannani was binnen de lijnen gekomen. Dat ging ten koste van Boyer die een te groot risico vormde met geel op zak.

Buitenspelgoal

Sopacua leek halverwege de tweede helft de perfecte comeback compleet te maken, maar de goal van de vleugelverdediger uit een voorzet van Justin Mulder werd afgekeurd wegens buitenspel.

Volle buit