FC Meppel kan vrije val niet stoppen tegen DESZ

Trainer Arjan Bosschaart wond er na afloop geen doekjes om en legde de vinger direct op de zere plek. ''Wij hebben momenteel teveel blessures en er waren vandaag ook nog eens drie spelers op wintersport. Met een half A1-team missen we gewoon ervaring en kunnen we niet meer brengen wat we in de eerste seizoenshelft lieten zien. Als je de as bij Ajax, PSV of Feyenoord weghaalt dan valt er ook heel wat weg, maar we blijven hard werken om de weg omhoog weer te vinden. Het kampioenschap is nu helaas heel ver weg voor ons.''