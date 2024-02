Jorinde van Klinken raakt Nederlands indoorrecord kwijt aan Jessica Schilder

Zij pakte met grote overmacht de Nederlandse titel. Ze kwam tot een opvallende afstand van 20 meter en 31 centimeter. Buiten een nieuw Nederlands indoorrecord was dat ook meteen de beste prestatie in de wereld van dit jaar. Schilder stootte ook verder dan het Nederlands record outdoor. Dat staat op 20,24 en met die afstand won ze in 2022 het goud op de EK in München.