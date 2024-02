Hoogeveen pakt met 10 man een punt tegen Harkemase Boys

VOETBAL - Hoogeveen heeft in een spectaculair duel tegen Harkemase Boys een punt gepakt. Bij een 1-0 voorsprong pakte verdediger Alex Blekkink een rode kaart. Harkemase Boys draaide de score om, maar in de slotfase scoorde Hoogeveen toch: 2-2.

Hoogeveen was de laatste tijd flink op dreef met overwinningen tegen Kampong, HSC '21 en Sparta Nijkerk, maar afgelopen dinsdag moest het toch een nederlaag incasseren tegen Hercules. Harkemase Boys was lange tijd koploper, maar moest na de 0-4 nederlaag tegen SC Genemuiden een klein stapje terug doen.

Hoogeveen op voorsprong

De opstelling van Hoogeveen was anders dan op het papier stond. Tom Heerkes raakte geblesseerd tijdens de warming up en werd vervangen door Justin Benjamins. De wedstrijd begon ook een paar minuten later omdat het net waar Hoogeveen aan het inschieten was, een gat gevonden was. Die moest even gedicht worden. De ploeg van trainer Stef Lamberink begon sterk aan de wedstrijd en kwam ook na ruim twintig minuten op voorsprong. Na een fraaie aanval was Jeroen kamphuis niet zelfzuchtig en kopte de bal maar Emil Bijlsma die de 1-0 kon maken.

Rode kaart

Lange tijd bleef Hoogeveen gemakkelijk op 1-0 totdat Alex Blekkink aan de noodrem moest trekken om de doorgebroken Jhurrey Margaritha tegen te houden. Daarna moest de thuisploeg de storm zien te overleven. Eerst was er een omhaal van Margaritha die nog knap van de lijn werd gehaald. Maar een paar minuten later was het alsnog Tom Prinsen die de 1-1 maakte. In de tweede helft rook Harkemase Boys natuurlijk bloed en ging dan ook op zoek naar het tweede doelpunt. Joris Adams kreeg twee goede kansen, maar tikte eerst de bal net over en z'n halve omhaal ging net naast. Een paar minuten later was het alsnog raak via Stefan Deuling.

Toch gelijkmaker

De 1-3 hing in de lucht, kansen waren er te over, maar het was VV Hoogeveen dat op gelijke hoogte kwam. Jim Veltmaat leek het doelpunt te maken, maar werd nog aangeraakt door een speler van Harkemase Boys. Daarmee 'won' Hoogeveen een punt. "We grapten zonet tegen elkaar: misschien moeten we voortaan starten met 10 man, want met 10 man pakten we ook de zege tegen Sparta Nijkerk", aldus Emil Bijlsma die de 1-0 maakte.