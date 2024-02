Egberink en Scheffers buigen het hoofd in dubbelfinale ABN AMRO-toernooi

ROLSTOELTENNIS - Tom Egberink uit Dalen en zijn dubbelpartner Maikel Scheffers hebben naast de toernooizege bij de ABN AMRO Open gegrepen. De Spanjaard Martin De la Puente en de Belg Joachim Gerard wonnen gisteravond de finale met 2-6, 6-0 en 8-10 in de tiebreak.

Ook verliezend finalisten in 2021

Ook in 2021 haalden Egberink en Scheffers al de dubbelfinale van het ABN AMRO-toernooi. Toen verloren ze van het Britse koppel Alfie Hewitt en Gordon Reid.

Egberink werd eerder deze week in het enkeltoernooi in Rotterdam al in de eerste ronde uitgeschakeld door landgenoot Ruben Spaargaren.