DOS’46 verliest ook bij DVO

Ondanks de nederlaag kon Mulder zich deze week wel vinden in het eindresultaat. ''We hebben terecht verloren, maar knokten ons in de tweede helft toch nog een paar keer knap terug. Helaas maakten we op cruciale momenten teveel individuele fouten en dat gaf DVO weer wat lucht. Eline van Veldhuisen speelde daarentegen een uitstekende wedstrijd, maar het bracht ons niet het gewenste resultaat. De strijdlust was wel aanwezig, maar we schoten domweg niet zuiver genoeg.''