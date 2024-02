Hoogland beslist spektakelstuk voor Hurry-Up

HANDBAL - In de voorlaatste thuiswedstrijd van de BENE-League heeft Hurry-Up gestunt tegen landskampioen LIONS. In een spektakelstuk trok Emiel Hoogland de zege over de streep: 31-28 (18-16).

Een voorsprong van vier doelpunten (16-12) gaven de Zwartemeerders in de tweede helft uit handen. Bij 21-21 kwam LIONS, nummer drie in de competitie, weer op gelijke hoogte met Hurry-Up.

72 Twenten

De hal in Zwartemeer was vanavond goed gevuld. Drievoudig doelpuntenmaker Michael Wennink, afgelopen zomer overgekomen van E&O, zorgde voor liefst 72 supporters uit zijn thuisprovincie Twente. Bij iedere gelukte actie van Wennink lieten zijn provinciegenoten van zich horen.

Een heerlijke draaibal van Goncalo Gracio betekende de 24-21. Opnieuw gaf LIONS zich niet gewonnen. Vier minuten voor tijd viel de Limburgse 27-26.

Drie van de vier

Het was Hoogland die ervoor zorgde dat de twee punten in eigen huis bleven. Van de laatste vier maakte de 19-jarige spelmaker, die na de tijd verklapte zijn contract bij Hurry-Up te hebben verlengd, er drie. Ook doelman Boris Tot was in de spannende slotfase belangrijk.