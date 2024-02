Winnend VKW boven degradatiestreep, WKE'16 redt het niet tegen koploper

VOETBAL - Met negen punten uit de laatste vier duels is VKW overduidelijk de weg naar boven ingeslagen. De club uit Westerbork die met twee zeges sterk uit de winterstop kwam verloor een week geleden nog wel van DZOH, maar won gisteravond knap bij Velocitas 1897: 1-2.

De formatie van trainer Bernd van Bolhuis (volgend seizoen voor de tweede keer trainer van GOMOS in Norg) kwam in Groningen nog wel op achterstand door een treffer van Thomas Bats, maar stelde na rust orde op zaken. Anjo Willems (met zijn 7e goal van het seizoen) en Jonas Nijland (voor hem was het nummertje vier) stapte VKW als winnaar van het veld.