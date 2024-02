Andrea Deelstra stapt uit in marathon Sevilla en grijpt naast derde Spelen

ATLETIEK - Andrea Deelstra (38) is vanmorgen na 52 minuten uitgestapt bij de marathon van Sevilla. Op het twintig-kilometerpunt kon ze niet meer door. De inzet was de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs van komende zomer.

De atlete, die opgroeide in Dwingeloo, ging eerder al van start bij de Spelen van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). Voorafgaand aan de poging liet ze weten dat als ze de limiettijd niet zou lopen, het ook haar laatste marathon zou zijn.

Drie startplekken

Nederland heeft drie startplekken op de Olympische Spelen. Anne Luijten en Sifan Hassan hadden al aan de limiet voldaan. Jill Holterman deed vandaag ook een limietpoging maar zij stapte eveneens uit de wedstrijd. Nienke Brinkman heeft in het verleden al bewezen dat ze de limiet kan lopen.

Liesslagader

De voorbereiding van Deelstra op haar limietpoging liep niet op rolletjes. In juni 2022 werden bij de 38-jarige atlete tijdens een operatie haar bekken- en liesslagader van haar linkerbeen bevrijd. Daar was door alle belasting een knik in gekomen die de bloedtoevoer naar haar been belemmerde.

In eerste instantie zou Deelstra al op 3 december een limietpoging in Valencia doen. Maar toen werd ze in de voorbereiding ziek.

Weinig mazzel