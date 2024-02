38 punten en plek 3 in zicht: Bekijk hier de knappe revival van ACV in Noordwijk

Arnoud Bentum: 'Kans pakken als ik hem krijg'

Arnoud Bentum was dus de gevierde man. De spits viel direct na rust in voor Giovanni Zwikstra, die niet helemaal okselfris was. "Ik speelde de laatste weken een aantal duels in het tweede en in de Onder 23, maar daar heb ik het ook prima naar mijn zin. Natuurlijk speel ik liever elke week in 1, maar we hebben gewoon veel goede spelers en de concurrentie is groot. Ik moet er gewoon staan als de trainer me nodig is en gelukkig stond ik er vandaag."