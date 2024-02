Andrea Deelstra: 'Ik had mezelf beloofd me niet weer de vernieling in te lopen'

ATLETIEK - "Teleurgesteld, boos, blij, verdrietig, opgelucht en trots." Dat is hoe Andrea Deelstra zich voelt nadat ze vanmorgen uitgestapt is bij de marathon van Sevilla. Haar doel was om de Olympische limiet voor de Spelen van Parijs te lopen. Maar na ruim vijftig minuten besloot ze te stoppen. Het is ook meteen het einde van haar carrière als topsporter.

"Ik heb mezelf beloofd me niet weer de vernieling in te lopen. Ik kreeg gewoon te vroeg last van m'n linkerbeen en -heup. In het begin van het parcours ging bijna alles linksom, precies wat ik niet kon gebruiken", reageert Deelstra na afloop.

In juni 2022 werden bij de 38-jarige atlete tijdens een operatie haar bekken- en liesslagader van haar linkerbeen bevrijd. Daar was door alle belasting een knik in gekomen die de bloedtoevoer naar haar been belemmerde. Die blessure speelde vandaag weer op.

Gemengde gevoelens

"Ik ben teleurgesteld omdat ik mijn goede vorm niet kon omzetten in een mooie marathon. Ook ben ik boos omdat mijn eigen lichaam me wederom in de steek laat. Verder ben ik verdrietig omdat ik niet thuis kon zijn afgelopen week toen mijn oom Klaas overleed en topsport de grootste bijzaak werd. En tegelijkertijd ben ik ook opgelucht dat het niet meer hoeft", vertelt Deelstra. Daarnaast is ze dankbaar voor het feit dat zij en haar vriend Tjeerd van nature blije mensen zijn: "En dat helpt heel erg op deze momenten."

Definitief afscheid

De marathon in Sevilla was meteen de laatste in haar carrière als topsporter. "Ik ga niet - tegen beter weten in - nog een poging doen om de limiet te lopen. Het is goed zo. Alles was vandaag verder perfect: het weer, de groep waarin ik liep... Dus daar heeft het allemaal niet aan gelegen."

Trots terugkijken

Deelstra kijkt vol trots terug op haar carrière en ook zeker op het laatste deel. "Ik ben trots dat ik afgelopen jaar nog een dik persoonlijk record wist te lopen en ik mezelf bewezen heb dat er nog veel mogelijk was na jaren topsport. En ik ben twee keer van start gegaan op de Olympische Spelen en werd vijfde in een major marathon", besluit Deelstra.