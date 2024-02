Brons voor Marit Kamps op Grand Slam in Bakoe

JUDO - Judoka Marit Kamps uit Assen won vanmiddag brons tijdens het Grand Slam in Bakoe. De 22-jarige behaalde de medaille in de klasse +78.

Kamps won vorig jaar, tijdens het EK, ook al een medaille met eenzelfde kleur. De Assense behaalde het brons via de herkansingen. Eerst was Kamps te sterk voor de Kazachse Karina Takijeva. Daarna versloeg ze in de strijd om het brons de Servische Milica Zabic op ippon.

In de strijd om een olympisch ticket deed Kamps uitstekende zaken. Haar concurrente voor een plek in Parijs, Karen Stevenson, werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. Er is in Parijs maar één plek voor Nederland per gewichtsklasse beschikbaar.