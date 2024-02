Doellijntechnologie nodig in Witteveen en waterballet in Schoonebeek: Kijk nu aflevering 21 van Onze Club

VOETBAL - Aflevering 21 in seizoen 12 van Onze Club komt vanuit Witteveen, waar de plaatselijke boys het opnemen tegen DVC'59 in de 5e klasse D van het zondagvoetbal.

Witteveense Boys is de koploper en de bezoekers uit Nieuw Dordrecht is hekkensluiter. Eerder dit seizoen won de thuisploeg met 0-11 van DVC'59. Vanmiddag werd het 'slechts' 5-0 en maakte topschutter Thijs Uineken nu nummertje 21 en 22 of was zijn tweede geclaimde treffer toch niet over de lijn voordat Mark-Jan Steenkamer de bal tegen de touwen werkte?

"We hebben hier helaas geen doellijntechnologie", aldus Uineken. "Maar ik zag net een foto en daarop was duidelijk te zien dat de bal zeker zo'n twee of drie centimeter over de lijn was."

Degradatiekraker in Schoone'beek'

Twee klassen hoger vochten twee degradatiekandidaten in de 3e klasse C, SVV'04 en Dwingeloo, tegen elkaar in Schoonebeek waar het veld meer leek op een zwembad.

Klasse ACV

ACV toonde zaterdagmiddag maar weer eens zijn klasse in de Betnation Divisie. Na een 2-0 achterstand bij vv Noordwijk, onder toeziend oog van Edwin van der Sar, won de Asser club met 2-3. Grote man bij de Assenaren was Arnoud Bentum.

Rode kaart help Friezen in Hoogeveen

In de Derde Divisie liet Hoogeveen titelkandidaat Harkemase Boys ontsnappen. Een rode kaart voor Alex Blekkink leverde de bezoekers toch nog een punt op tegen de blauwhemden, die sinds de winterstop prima bezig zijn in de strijd tegen degradatie.

En wie won in Assen de stadsderby in de zaterdag 2e klasse J: Achilles 1894 of LTC?