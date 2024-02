Duel tussen SVV'04 en Dwingeloo in stromende regen kent geen winnaar

VOETBAL - In de stomende regen eindigde het duel tussen SVV'04 en Dwingeloo in een 1-1 gelijkspel.

Beide ploegen schieten niet veel op met een punt in de 3e klasse C. Dwingeloo blijft laatste met 5 punten uit 14 duels, twee punten minder dan Ruinerwold. SVV'04 staat op een negende plek met 12 punten uit 13 wedstrijden. Die plaats betekent aan het einde van het seizoen play-offs om lijfsbehoud.

Dwingeloo beter

Het begin was voor de gasten en Dwingeloo kreeg de betere kansen in de beginfase. In de stromende regen en op een moeilijk bespeelbaar veld testte aanvoerder Fabian Bosker de kwaliteiten van SVV'04-doelman Wiljo Wesseling. De keeper hield zijn doel schoon.

Strafschop

Zes minuten later trok Rick Piek de stand weer gelijk. Colin Schuurhuis werd in het strafschopgebied door Dwingeloo-doelman Lars Bouw onreglementair gestopt. Piek schoot de 1-1 vanaf elf meter onberispelijk binnen.

In de tweede helft kregen beide ploegen nog wel een paar kansen, maar op het spekgladde veld was goed voetballen nauwelijks mogelijk. In de slotfase was de thuisclub nog dichtbij een overwinning. Maar invallers Dion Tuinier, gestuit door Bouw en Bart Moes, boogbal op het dak van het doel, wisten niet te scoren, waardoor beide ploegen een punt aan het duel overhouden.