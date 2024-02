Witteveense Boys maat te groot voor DVC'59: Ging de corner van Uineken nou rechtstreeks binnen?

'We willen kampioen worden. Dat moet niet, maar mag uiteraard wel'

"We willen kampioen worden. Dat moet niet, maar mag uiteraard wel", aldus Thijs Uineken (de topschutter van Witteveense Boys die afgelopen zomer na vijf jaar VKW terugkeerde op het vertrouwde nest). Hij maakte in Nieuw-Dordrecht 6 treffers en stond voor het duel van vanmiddag op 20 in totaal. Daar kwam sowieso eentje bij, want de strafschop (de 2-0) schoot Uineken onberispelijk binnen. De linksbenige aanvaller claimde ook de 4-0. Dat was een corner, die er dan rechtstreeks in is gegaan. "Ik zie net jullie foto en daar was het duidelijk op te zien. Die bal was toch zeker twee centimeter over de lijn. Kortom, dat was nummertje 22 van het seizoen."