Roden herstelt zich dankzij Van der Tuin, gouden wissel GOMOS

VOETBAL - Met doelpunt nummer 19 en 20 was Robin van der Tuin weer eens de held van Roden. De spits van de plaatselijke voetbalvereniging zorgde er met zijn twee treffers voor dat de koploper van de 2e klasse I met 3-2 won van GSAVV Forward.

Roden - Forward 3-2

Al na een kwartier bracht Van der Tuin de thuisploeg op voorsprong, maar op slag van rust zorgde Thomas Gelling voor mineur door de gelijkmaker binnen te schieten. Een eigen goal, na een kwartier in de tweede helft, zorgde voor de nieuwe voorsprong waarna Van der Tuin in de 86e minuut de zege veilig stelde. De hele late 2-3 van Marnix Metus kon daar niets meer aan veranderen.

GOMOS verslaat Helpman dankzij invaller

Helpman zag vanmiddag Rolder Boys over zich heen wippen in de stand. De Groningers, die tot vanmiddag zes punten minder hadden dan Roden, gingen onderuit bij GOMOS. In Norg won de thuisploeg met 1-0.