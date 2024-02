EHS'85 meldt zich in top 3e klasse B na zevenklapper tegen Gieten

VOETBAL - Drie weken geleden was vv Gieten nog koploper in de 3e klasse B van het zondagvoetbal. Drie duels en drie nederlagen later is de ploeg van trainer Bas Nibbelke (die op vakantie was) afgezakt naar plek 6. Na het verlies tegen de nieuwe koploper Peize (1-3) volgde vorige week een nederlaag tegen Actief (1-4). Gisteren beleefden de roodwitten een absoluut dieptepunt, want bij EHS'85 werd met liefst 7-0 verloren.