'Als de zon schijnt ben ik op mijn best, in de winter ga ik liever de zaal in'

Host Stijn Steenhuis gaat in op de actualiteit. Niet in Noord, niet in Zuid, niet in Oost, maar in West-Drenthe. Hij werpt een blik op de sportieve situatie van de Meppeler clubs: Alcides, MSC en FC Meppel. "FC Meppel heeft het heel moeilijk", stelt Steenhuis. Maar daar brengen Heerings en sidekick Tom Meijers een lichte nuance in aan. Ook de situatie van Alcides noemt de host zorgelijk en daar is niets aan gelogen. MSC en Meppelink zijn daarentegen op kampioenskoers.