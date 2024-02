Miedema klaar voor eerste 90 minuten: 'Gevoel dat ik weer dicht tegen de oude Viv aan zit'

In de laatste drie wedstrijden voor haar club Arsenal wist Miedema overigens niet verder te komen dan één invalbeurt van vijftien minuten. "We bekijken het gewoon van dag tot dag. Een kruisbandrevalidatie verloopt nooit lineair. Op het moment dat je namelijk meer gaat spelen, gaat je lichaam daar ook op reageren", legt ze uit. "Mijn focus ligt daarom op het herstellen en goed trainen", besluit de oud-spits van HZVV en VV de Weide.

Lobby

Mede door de blessure van Miedema en ook haar ploegmaat bij Oranje, Jill Roord, zijn verscheidene prominenten binnen het vrouwenvoetbal een lobby gestart. Onder anderen bondscoach Andries Jonker is van mening dat het volle wedstrijdprogramma een te zware last is voor de speelsters.