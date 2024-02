Wordt Ron Jans de nieuwe trainer van Ajax?

VOETBAL - FC Utrecht-trainer Ron Jans (65) uit Tynaarlo had het er maar wat druk mee. Z'n telefoon rinkelde de hele dag door. In de uitzending van Vandaag Inside opperde René van der Gijp gisteravond dat Jans een goede opvolger zou zijn van John van 't Schip bij Ajax.

'Geen enkele interesse'

Maar Jans zelf zit er niet op te wachten. "Ik heb nog een contract van anderhalf jaar bij FC Utrecht. Ik heb het enorm naar m'n zin. Ik heb geen enkele interesse in Ajax. Ik hoop echt dat we het met FC Utrecht zo volhouden en nog kunnen uitbreiden."

Jans is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen met Utrecht en is - na een moeizame start - opgeklommen naar de negende plek in de eredivisie. Op de vraag of hij in de toekomst nog naar Ajax zou willen is hij ook duidelijk.