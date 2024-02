Alcides ontslaat hoofdtrainer Bülent Akar

VOETBAL - Alcides uit Meppel heeft hoofdtrainer Bülent Akar per direct de laan uit gestuurd. De oefenmeester uit Wezep was bezig aan zijn eerste seizoen bij de club die hekkensluiter is in de 1e klasse I.

In december werd al bekend dat het contract van Akar na dit seizoen niet verlengd zou worden, maar in de hoop op een schokeffect nam de Meppeler club gisteren per direct afscheid.

Om het vege lijf te redden zal Alcides, dat vorig jaar al degradeerde uit de Vierde Divsie, in ieder geval twee plekken moeten stijgen, aangezien de nummers 12 (LSC 1890) en 13 (Alcides) in de 1e klasse I rechtstreeks degraderen. Het verschil met de nummer 11 in deze klasse (Burgum) is vijf punten. Eindigt Alcides als 11e, 10e of 9e dan wacht de ploeg nacompetitie tegen degradatie. Het gat met de eerste veilige plek (plek 8) bedraagt tien duels voor het einde van het seizoen liefst 12 punten.