Hoogeveen haalt oude bekende terug en verleidt middenvelder Oranje Nassau

Borgman (27) komt over van tweededivisionist De Treffers en volgt in Hoogeveen Stan Meekhof op, die onlangs aangaf de overstap te maken naar Staphorst.

De Coevordenaar speelde in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 ook al 65 officiële wedstrijden voor Hoogeveen en werd in het eerste jaar meteen kampioen. Hij kwam destijds over van FC Groningen. Zijn optredens in de hoofdmacht van Hoogeveen leverden hem een tweejarig contract op bij het Duitse BSV Schwarz-Weiß Rehden. Aan dat avontuur kwam na zeven maanden wegens de coronapandemie een eind.

Drie seizoenen

"Ik ben erg blij dat ik weer kan terugkeren bij Hoogeveen", vertelt Borgman. "De afgelopen jaren heb ik altijd contact onderhouden met de technische commissie. Dat dit resulteert in een contract voor drie seizoenen voelt goed. Hopelijk kunnen we samen voor nog meer moois zorgen."

Anakotta

De tweede versterking die Hoogeveen presenteerde is de Quinten Anakotta. De 23-jarige middenvelder woont in Groningen en speelt bij eersteklasser Oranje Nassau.

Anakotta begon met voetballen bij v.v. De Held en via vv Hoogezand kwam hij op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van FC Groningen. Na 4 seizoenen maakte hij de overstap naar Be Quick 1887, waar hij één jaar in de hoofdmacht speelde. Vervolgens ging hij naar Pelikaan S uit Oostwold. Met die club promoveerde hij naar de Vierde Divisie. Dit seizoen is hij met zijn huidige ploeg, Oranje Nassau, koploper in de 1e klasse J en vecht hij onder andere met HZVV en DZOH om de titel.