Grim grijpt in: keeper Hoekstra eruit, Oelschlägel erin

Later op de dag volgde een gesprek tussen Grim en Hoekstra, terwijl ook Oelschlägel om tafel ging met de oefenmeester. Op basis van de laatste training, in aanloop naar het duel tegen Cambuur, is de keuze op de 28-jarige Duitser gevallen.

Oelschlägel

Oelschlägel, die in de zomer van 2022 een tweejarig contract ondertekende in Emmen, kwam via Dynamo Dresden en SG Dresden Striesen in 2012 bij de jeugdopleiding van Werder Bremen. In 2018 maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund. Twee jaar later nam FC Utrecht hem over.