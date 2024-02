MSC Meppel helemaal klaar met vandalisme op sportpark: 'We worden er een beetje moe van'

De moed zakt het bestuur en de vrijwilligers van voetbalclub MSC Meppel langzamerhand verder in de schoenen. Al jarenlang kampen ze met vernielingen en vandalisme op Sportpark Ezinge en ook vanochtend was het weer raak. "Dit probleem speelt al jaren", zegt MSC-voorzitter Arjan Jonkers

Vrijwilligers van de Meppeler club troffen op het voetbalveld een stapel met stoelen aan waarop een container is geplaatst. "Het zit hem in dit geval niet eens in de kosten, maar het is wel erg vervelend voor de vrijwilligers", zegt Jonkers. Het sportcomplex is niet afgesloten en dus kan iedereen op elk moment van de dag het terrein op.

Hangplek

Volgens Jonkers wordt het complex steeds meer een hangplek voor jongeren, zeker in de vakantieperiodes. "Dit is echt kwajongenswerk. En we worden al jaren geconfronteerd met dit vandalisme. Brandjes op de tribune, kapotte stoelen. We worden er wel een beetje moe van langzamerhand."

Waar het vandalisme van vanochtend vooral vervelend is voor vrijwilligers, hebben vernielingen in het verleden wel degelijk voor kosten gezorgd. "Een nieuwe stoel in de tribune kost al gauw 50 euro. Als er dan vier of vijf stoelen kapot zijn gemaakt, dan is dat een flinke extra kostenpost."

Niet enige club met problemen

MSC Meppel deelt Sportpark Ezinge met twee andere Meppeler voetbalclubs: Alcides en FC Meppel. En volgens Jonkers worden ook deze verenigingen regelmatig geconfronteerd met vandalisme. "Het is een terugkerend item in onze gesprekken met ambtenaren van de gemeente. Wellicht is het een keer verstandig om hogerop te gaan en met de wethouder om tafel te gaan. Er moet wel iets anders gaan gebeuren dan nu."

Oplossingen

"De meest rigoureuze oplossing is om het sportpark te sluiten, maar dat is niet haalbaar. Bovendien vinden we het hartstikke fijn dat het park voor iedereen toegankelijk is", aldus Jonkers.

De voorzitter denkt daarbij hardop na over bijvoorbeeld het inzetten van camera's. "Er zijn wel camera's aanwezig op het sportpark, maar die zijn in de gebouwen. Misschien is het als extra waarschuwing ook wel een idee om buiten camera's op te hangen. Dan heb je in ieder geval zicht op wie zich op het complex begeeft."