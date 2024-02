Bradly van Hoeven: 'FC Emmen is voor mij een lot uit de loterij'

VOETBAL - Hij maakte vorige week in het uitduel tegen Roda JC zijn debuut in de hoofdmacht van FC Emmen en maakte, ondanks de pijnlijke 3-2 nederlaag, een prima indruk. Maar wie is Bradly van Hoeven, waar komt hij vandaan en hoe ziet hij zijn overgang van Almere City FC naar Emmen?

Wat betreft die laatste vraag is het heel simpel. "FC Emmen is voor mij een lot uit de loterij", aldus de 23-jarige aanvaller, die zowel op links als rechts uit de voeten kan. "De situatie deze winter was vrij uitzichtloos. Ik wilde wel verhuurd worden, maar er kwam maar niets voorbij. Wel was er interesse van clubs uit de Tweede Divisie, maar met alle respect, daar vind ik me iets te goed en nog iets te jong voor."

De klik met Kees van Wonderen

Van Hoeven begon als pupil bij Excelsior Maassluis in zijn geboortedorp, waarna hij al snel terechtkwam in de jeugdopleiding van Sparta. "In die periode werd ik regelmatig geselecteerd voor Oranje. Ik speelde onder andere het EK met het Nederlands elftal onder 17. Dat was een prachtige ervaring."

Het eerste van Sparta haalde Van Hoeven niet. In het seizoen 2020/2021 verhuurde de Rotterdamse club hem aan Go Ahead Eagles, waar hij werd herenigd met zijn voormalige bondcoach Kees van Wonderen. De klik tussen trainer en speler bleek er nog steeds te zijn. Het werd zijn beste seizoen als betaald voetballer. "Ik speelde alles en kreeg ontzettend veel vertrouwen van de trainer. Dat is zo belangrijk."

'Heb nooit een concreet antwoord van Pastoor gehad waarom ik zo weinig speelde'

Van Hoeven en Go Ahead Eagles promoveerden naar de eredivisie, maar de aanvaller maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Almere City FC. Daar zat ook een trainer die het in hem zag zitten (Gertjan Verbeek), maar na diens ontslag kwam er met Alex Pastoor een trainer die minder vertrouwen in hem had.

"Ik heb veel gesprekken met hem gehad en ook gevraagd of het aan mij lag, als persoon of als speler, maar daar heb ik nooit concreet antwoord op gehad. Dus het is lastig om te zeggen of het nu aan mij of aan de trainer lag dat het geen succes werd bij Almere. Ik ga er maar van uit dat hij mij niet goed genoeg vond of dat ik niet echt in zijn plaatje paste."

'Ik heb een heel andere energie'