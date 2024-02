Halve finale glipt E&O uit de handen

HANDBAL - Na Hurry-Up is ook E&O in de kwartfinale van de beker uitgeschakeld. De Emmenaren hadden vanavond zicht op de halve finale, maar verloren na een spannende slotfase toch van de opleidingsploeg van Aalsmeer: 37-36.

In het doelpuntrijke duel in Noord-Holland scoorde E&O tussen minuut 50 en 55 niet. Na 34-31 kwam de ploeg van Martin de Hoop tot op één goal van de tegenstander. Een slotpoging van een meter of twaalf van zesvoudig doelpuntenmaker Sverre Jansen werd door de doelman van Aalsmeer 2 gekeerd.