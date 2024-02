Drentse succescoaches René Hake en Joseph Oosting kruisen zondag de degens

VOETBAL - FC Twente-trainer Joseph Oosting uit Emmen krijgt zondag in Enschede bezoek van de Go Ahead Eagles van René Hake uit Erica. Een bijzondere ontmoeting tussen twee trainers die elkaar al sinds hun jeugd kennen.

"Ik zat in de jeugdopleiding van Emmen en jij kwam over van Sportclub Oranje", trapt Oosting af. "Het was denk ik in 1988." Beide mannen waren toen zestien jaar.

Start trainersvak

"We hebben veel aan elkaar gehad in onze tijd bij Emmen", gaat Hake verder. "Toen jij bij Emmen speelde begon jij ook al met je trainers-opleiding. Ik was toen al jeugdtrainer en Jospeh kwam daar toen bij. We hebben toen heel veel tijd samen doorgebracht."

"Ik was zelf soms moeilijk te begrijpen voor een trainer", reageert Oosting "Maar doordat ikzelf training gaf, leerde ik ook beter een trainer begrijpen."

Hoofdtrainer en assistent bij FC Emmen

Hake begint op z'n twintigste al aan het trainersvak. Elf jaar lang is hij actief in de jeugdopleiding van Emmen, daarna stapt hij over naar de jeugd van FC Twente. In 2010 keert hij weer terug bij Emmen. Daar staat hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer met Joseph Oosting als assistent.

"Het was mijn eerste klus als hoofdtrainer, daar stap je vol ambitie in en dan heb je ook het liefst mensen om je heen die je echt kunt vertrouwen en dat was met Joseph het geval."

'Hake is een échte winnaar'

Achteraf bleek het financieel een stuk slechter te gaan dan Hake voorgespiegeld werd. De mannen gingen zelfs sponsoren af om de selectie te kunnen versterken.

"Daarin zie je ook het vasthoudende karakter van René. Het is een supergozer maar wel een echte winnaar. Wat hij erin stopt, verwacht hij ook van anderen", analyseert Oosting.

Oosting kan 'dichterbij mensen staan'

Voor hem geldt, volgens Hake, hetzelfde. "Maar Joseph is wel iemand die dichter bij mensen kan staan dan ik. Ik ben iemand die wat meer afstand houdt. Maar Joseph was voor mij ook een goede barometer voor wat erin de groep speelde. Dat voelde hij haarfijn aan."

Ron Jans

Ook FC Utrecht-trainer Ron Jans uit Tynaarlo kent beide mannen goed. Hij was ooit assistent van Hennie Spijkerman bij FC Emmen. In die tijd speelde Oosting nog voor de club en was Hake jeugdtrainer. Later werd Hake de assistent van Jans bij PEC Zwolle.

"Ik heb Rene wel vaker een hunebed genoemd. Een hunebed is van steen en René is ook best wel gesloten", trapt Jans af. "Hij is ook degene die het mooiste kan vloeken. Het mag eigenlijk niet, maar het floept hem er nog wel eens uit. Verder is hij betrouwbaar, hardwerkend, hij heeft visie én is van de details. Ik vind het heel mooi dat hij bij Go Ahead nu ook de waardering krijgt. Want bij Utrecht en Twente heeft hij meer waardering gekregen nadat ze hem hadden weggestuurd, dan toen hij er was."

Peter Uneken

Bij FC Twente is Peter Uneken de assistent van Oosting. Hij speelde in het verleden ook voor FC Emmen en is geboren in Sleen. Sinds tweeënhalf jaar werken ze nu samen. Eerst twee jaar bij RKC en daarna nam Oosting hem mee naar Twente. Hij noemt Oosting vooral een 'mensenmens': "Hij is sociaal, heeft oog voor iedereen, werkt hard en houdt van structuur."

'Het leeft enorm'

De clubs van beide trainers doen het goed op dit moment, Twente heeft met zo'n 35 miljoen de vierde begroting van de eredivisie en staat derde achter PSV en Feyenoord. De Go Ahead Eagles van Rene Hake heeft zo'n 12 miljoen te besteden. Dat is de dertiende begroting van het land en daarmee staat de club verrassend zesde. Zondag staan beide mannen tegenover elkaar.