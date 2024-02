Fred Grim: 'Het seizoen is nog niet verloren, maar we moeten wel leren van onze fouten'

VOETBAL - Veel praten, hard trainen, een psycholoog inhuren of een middagje paintballen om een keer de zinnen te verzetten. Alles is de laatste weken al geprobeerd of geopperd om FC Emmen na 9 duels zonder overwinning weer uit het slop te trekken. Maar door de wisselvallige prestaties van alle concurrenten in de Keuken Kampioen Divisie is een blik op de stand misschien wel de beste remedie.

Want ondanks een dramatische periode, een mineurstemming in heel Emmen, staat FC Emmen toch nog altijd maar één verliespunt onder een plek die recht geeft op het spelen van de play-offs. "Zo kijk ik er ook naar", aldus Fred Grim. "Ik ben sowieso van het positieve, maar ik besef wel dat we van onze fouten moeten leren. Doen we dat, dan is er zeker nog iets mogelijk. Een driepunter kan zorgen voor de ommekeer en een serie, zeker als je kijkt naar de periode die nog voor ons ligt."

'Vaak niet verloren omdat we slecht speelden'

De positiviteit haalt Grim, hoe gek dat voor sommige mensen misschien ook klinkt, ook uit de laatste negen wedstrijden. "Behoudens ADO uit en de eerste helft tegen PSV hebben we niet verloren omdat we slecht speelden. Integendeel, in de meeste wedstrijden waren we beter of in ieder geval in het overgrote deel. Maar in bepaalde fases verloren we de controle en schoten we, zo leek het, in de stress."

'Soms goed om een signaal af te geven'

Grim wilde kort na het pijnlijk verloren duel bij Roda JC vorige week geen zondebok (of meerdere) aanwijzen. "Dat doe ik nooit. Als je in charge bent dan doe je dat in de kleedkamer en dan zullen er later wel of geen consequenties uitvloeien. Maar die ga ik dan niet voor de camera, direct na de wedstrijd, vertellen. Bovendien vind ik dat je de momenten, zoals in de laatste vier minuten, goed moet terugkijken. Je kan wel één speler de schuld geven, maar vaak gaan er bij tegengoals veel meer fouten vooraf."

"En het klopt", vervolgt Grim, "dat er na een slechte serie wordt geroepen om andere spelers. Die emotie is ook mooi en hoort bij voetbal. Maar ik overweeg als trainer ook andere factoren. Kijk, ik kan er wel iemand uithalen, maar hoe doet zijn vervanger het? En hoe traint hij, is hij er mee bezig en is hij nog met zijn hoofd volledig bij de club? En ja, soms is het ook wel eens goed om een signaal af te geven."