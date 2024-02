Programma zaterdag-, weekend- en bekervoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers weer een competitieronde op het programma, alhoewel niet alle clubs dit weekend in actie komen. Er staat namelijk ook een bekerronde op het programma. Bekijk hier of en tegen wie je favoriet club vandaag moet spelen.

ACV ontvangt Kozakken Boys

ACV won vorige week, na een 2-0 achterstand met 2-3 in en tegen Noordwijk. Hierdoor staat de ploeg van trainer Ruud Jalving op de vijfde plaats in de 2e divisie. Vanmiddag komt Kozakken Boys in Assen op bezoek. Op papier moeten de punten in eigen huis blijven, want de ploeg uit Werkendam staat een-na-laatste.