Eindelijk: FC Emmen boekt eerste zege sinds 27 november

VOETBAL - Het lukte niet in december en ook niet in januari, maar de laatste kans in februari leverde dan eindelijk een overwinning op voor FC Emmen: De Drentse ploeg won na negen duels zonder zege met 2-0 van Cambuur Leeuwarden.

Maikel Kieftenbeld (voor rust) en Joey Konings (in de tweede helft) zorgden voor de treffers. Door de zege blijft FC Emmen weliswaar 12e in de Keuken Kampioen Divisie, maar is het gat richting de play-offs verkleind. Op dit moment staat VVV-Venlo op de laatste playoff-plek met 38 punten uit 27 duels. Emmen heeft 36 uit 26.

Koploper blijft Willem II, ondanks de thuisnederlaag tegen Roda JC (2-3). Willem II heeft 57 uit 27 en Roda JC heeft vier punten minder. Willem II is trouwens volgende week de opponent van Emmen op De Oude Meerdijk.

Keeperswissel

Fred Grim startte, zoals bekend, met Eric Oelschlägel onder de lat. Voor de Duitser die vorig seizoen negen duels de eerste keus van Dick Lukkien was in de eredivisie (en later zijn plek verloor aan Mickey van der Hart) was het zijn eerste optreden sinds 8 oktober 2022. Julius Dirksen en Chardi Landu ontbraken wegens blessures. Voor hen speelden Dennis Vos en Ben Scholte.

Prachtige goal Kieftenbeld

FC Emmen speelde een prima eerste helft en ging overduidelijk niet gebukt onder de dramatische serie en de uiterst pijnlijke nederlaag van vorige week bij Roda JC.

Na acht minuten brak Maikel Kieftenbeld de ban. Met een heerlijke diagonale poeier van zo'n 18 meter liet hij Cambuur-doelman Yanick van Osch volstrekt kansloos. Via de binnenkant van de paal ging de bal tegen de touwen Het was al even geleden dat Kieftenbeld het net wist te vinden. Zijn laatste goal maakte hij op 19 september 2018. In het shirt van zijn toenmalige club Birmingham City maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Preston New End in de Engelse Championship de 1-0, in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. In dat duel gaf hij zijn goal extra glans door de assist te geven bij de 3-0. Die extra glans zat er vanavond ook zeker in. Amper tien minuten na de openingsgoal schoot de Overijsseler net langs de verkeerde kant van de paal.

Kansen op meer

Het was één van de vele mogelijkheden op een tweede treffer voor de Drentse club in het eerste bedrijf. Mike te Wierik zag zijn kopbal uit een corner van Desley Ubbink van de lijn gehaald worden door Milan Smit, Vicente Besuijen schoot hard op de vuisten van Van Osch en diezelfde doelman redde fantastisch op een vrije bal van Ubbink die onderweg werd aangeraakt door een Cambuur-verdediger.

Onmachtig Cambuur

De bezoekers, die komende dinsdag de halve finale in de KNVB-Beker spelen tegen NEC, probeerden het na rust wel maar bleven eigenlijk ook de tweede 45 minuten onmachtig. De enige die het doel van Oelschlägel tevergeefs onder vuur nam was Remco Balk. Zijn inzet vloog hard in het zijnet.

Konings met de beslissing

Kort nadat Fred Grim een dubbele wissel toepaste (Patrick Brouwer en Bradly van Hoeven kwamen voor Desley Ubbink en Vicente Besuijen) viel de 2-0. Uitgerekend Van Hoeven en Brouwer stonden aan de basis van de goal, die met het hoofd werd gemaakt door Joey Konings.

Debuut Pouwels