IJzersterke Maikel Kieftenbeld: 'Eindelijk weer eens lachend naar de training'

VOETBAL - Met een brede glimlach stond Maikel Kieftenbeld na de 2-0 zege op Cambuur voor de camera. Na de eerste zege sinds 27 november en zijn eerste treffer sinds september 2018 was de blijheid van de captain ook meer dan terecht. "Dit hadden we enorm nodig en zo is het ook een stuk fijner om een interview te geven."

De man of the match brak vanavond hoogstpersoonlijk de ban. Nadat Ben Scholte de eerste grote kans nog miste, schoot Kieftenbeld na acht minuten geweldig raak met een diagonaal schot vanaf zo'n 18 meter. "Ik denk dat het een mooie goal was. Ik heb 'm nog niet teruggezien, maar het voelde wel zo. En het was ook een belangrijke."

Kieftenbeld vond dat de Drentse ploeg voor rust genadig was voor Cambuur. "Voor mijn goal kregen we al een grote kans via Ben Scholte en na de 1-0 hadden Mike te Wierik, Vicente Besuijen en ook ikzelf nog een grote kans op de 2-0, al is twee keer scoren voor mij misschien ook wel iets teveel van het goede."

Compliment

De captain was vol lof over de strijdlust in de tweede helft. "Voetballend werd het minder en Cambuur werd in de beginfase van de tweede helft ook dreigender. In heb in het veld aangegeven dat onze aanvallers meer druk moesten uitoefenen op hun opbouw. Dan maar na een uur moegestreden naar de kant. Ik moet ze daar een groot compliment voor geven, want ze hebben zich leeggestreden en ervoor gezorgd dat Cambuur veel minder rust had in de opbouw én in de laatste 25 minuten totaal niet meer gevaarlijk werd."