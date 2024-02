Fred Grim: 'Dit is een beloning voor iedere keer maar weer opstaan, focussen en gas geven'

VOETBAL - Blijheid, tevredenheid, maar vooral ook opluchting. Dat viel overduidelijk af te lezen van de gezichten van de spelers, technische staf én ook de supporters van FC Emmen. De 2-0 zege op Cambuur maakte een einde aan de Drentse overwinningsdroogte van bijna drie maanden. "En ik weet niet hoe het vanaf de tribune was, maar ik had dit keer totaal niet het idee dat we in de problemen zouden komen", aldus trainer Fred Grim.

"We zaten er kort op, wonnen de duels en konden hun spits, Uldirikis die afgelopen maandag nog twee keer scoorde tegen NAC, eigenlijk de gehele wedstrijd uit ons strafschopgebied houden. En vooral daardoor pakten we vanavond een dik verdiende zege."

"Dit is nu al zo fijn en uiteraard moet de blik over twee of drie dagen weer volop richting Willem II", vervolgt Grim, "maar deze zege doet wel iets met de ploeg. want ga er maar aanstaan, iedere week maar opstaan, focussen en gas geven na weer een nederlaag. Maar dat hebben die gasten wel gedaan en dan is dit een terechte beloning."

'Ik vond dat Jan te veel fouten maakte en die fouten niet echt meer opzij kon zetten'

De oefenmeester legde na afloop ook de keeperswissel uit. Na 25 duels moest Jan Hoekstra tegen Cambuur plaats maken voor Eric Oelschlägel. "Ik vond dat Jan te veel fouten had gemaakt en dat hij zijn optreden tegen Roda JC, die in de slotfase niet echt rustig was, na een paar dagen niet verwerkt had zoals ik graag zou willen. Daarom vond ik het moment daar om een andere keeper de kans te geven. Bovendien traint Eric ook gewoon goed. Hoe hij reageerde met een glimlach en verder vooral heel rustig. Dat gaf mij veel vertrouwen en dat vertrouwen heeft hij vandaag in zijn eerste wedstrijd sinds lange tijd niet beschaamd."